Ouro fecha em baixa, com pressão do dólar e dos juros dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 14:58 Compartilhe

O ouro fechou em baixa nesta terça-feira, 3, com sua cotação pressionada pela valorização do dólar, que o torna mais caro para operadores de outras divisas, e pela atratividade acentuada dos Treasuries. Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,30%, a US$ 1.841,50 por onça-troy.

O metal é prejudicado pela escalada dos retornos dos Treasuries, uma vez que o metal precioso compete com os títulos públicos americanos por serem ambos ativos seguros. O movimento ocorre após relatório Jolts de emprego nos EUA fazer subirem as apostas do mercado em uma nova alta de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até janeiro.

Essa perspectiva de continuidade da política monetária restritiva também impulsiona o dólar no exterior, deixando as commodities mais caras para investidores que usam outras moedas.

O analista da Oanda Edward Moya alerta que, embora o rali dos rendimentos dos Treasuries possa continuar, deve perder o fôlego, enquanto Wall Street aguarda o payroll a ser publicano nesta sexta-feira.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias