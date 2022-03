Ouro fecha em baixa, com melhora do apetite por risco e de olho em Powell

O ouro fechou em baixa no mercado futuro nesta quarta-feira, 2. O metal, considerado um porto seguro de investidores, tem se beneficiado recentemente dos temores à respeito dos impactos econômicos do conflito entre Rússia e Ucrânia, mas o apetite por risco melhorou hoje diante de sinais de que os dois países podem voltar à mesa de negociações por um acordo de cessar-fogo em breve. Relevante para o ouro, o mercado ainda ficou atento a comentários do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, sobre a trajetória da política monetária nos EUA.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para o mês que vem recuou 1,11%, a US$ 1.922,30 por onça-troy.

O humor dos mercados foi mais positivo hoje que nas últimas duas sessões, após relatos na imprensa internacional de que Rússia e Ucrânia podem retomar esta semana as conversas para chegar a um acordo que encerre de forma pacífica o confronto no país do Leste Europeu.

Alinhada à melhora do sentimento por risco, a alta dos juros dos Treasuries hoje também prejudicou o ouro, uma vez que o metal concorre com os retornos da renda fixa americana como ativo de segurança.

Investidores também atentaram ao depoimento do presidente do Fed, Jerome Powell, ao Comitê para Assuntos Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA. Ele reforçou a necessidade por ajustes na política monetária em face da forte inflação e o apertado mercado de trabalho locais, mas ressaltou que a guerra na Ucrânia adiciona mais incerteza ao cenário global.

“É improvável que as tensões geopolíticas inviabilizem os planos do Fed de aumentar e retirar a liquidez usando aperto quantitativo, se as expectativas de inflação mostrarem sinais adicionais de desancoragem. No entanto, se o choque afetar simultaneamente o sentimento do consumidor, o Fed terá que andar na corda bamba entre suas metas de pleno emprego e inflação”, comenta o TD Securities, em relatório a clientes.

