Ouro fecha em baixa, com falas hawkish de dirigentes do Fed e dólar

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta sessão, após falas hawkish de dirigentes do Federal Reserve (Fed) e com a valorização do dólar ante rivais.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,72%, a US$ 1.763,0 por onça-troy.

Hoje, o pregão foi marcado por falas hawkish por parte de dirigentes do Fed. Mais cedo, o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, destacou que uma política menos agressiva requer mais alta de juros e que as taxas devem ser elevadas para a casa dos 5% a 5,25%.

Já a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, destacou que é necessário olhar para onde os riscos estão, principalmente com eles sendo causados pelas incertezas econômicas. Enquanto isso, o membro do Conselho do Fed, Philip Jefferson, defendeu que a inflação baixa é “a chave para alcançar uma expansão longa e sustentada – uma economia que funciona para todos”.

Segundo análise da Oanda, as falas relembram aos investidores que os riscos de o Fed aceitar taxas acima de 5% estão claramente presentes. De acordo com o último levantamento do CME Group, a chance de uma alta de 50 pontos-base estava em 80,6%, o que deve seguir pressionando as commodities.

Já a TD Securities destaca que os metais preciosos foram pressionados pela atividade de venda neste pregão, principalmente para cima do ouro.

O dia também foi marcado por uma valorização do dólar. Às 15h32min, o índice DXY, que mede o dólar ante seis moedas rivais, estava valorizado em 0,36%.

