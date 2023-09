Ouro fecha em baixa, com dólar e juros dos Treasuries em alta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/09/2023 - 14:57 Compartilhe

O ouro fechou em queda nesta segunda-feira, 25, em meio ao fortalecimento do dólar ante rivais do exterior e aumento dos juros da ponta longa dos Treasuries, com o do T-bond de 30 anos em novas máximas em mais de uma década. Ambos são considerados ativos de segurança, que rivalizam com a commodity.

O contrato do ouro para dezembro fechou em queda de 0,46%, em US$ 1.936,60 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Para o grupo alemão Heraeus, o ouro precisa que o Federal Reserve (Fed) seja menos hawkish para continuar sua alta de preços, porém, embora a expectativa seja de que a autoridade não suba seus juros outra vez em 2023, o metal ainda segue sob pressão. “É mais provável que as taxas de juro se mantenham elevadas até ao próximo ano, o que significa que o preço do ouro deverá permanecer sob pressão”, afirma.

O Heraeus pontua que a volatilidade no mercado de ouro está mais contida, e que a expectativa é que o metal oscile em torno dos US$ 1.900 por onça-troy. De acordo com o CMC Markets, a tendência da commodity é continuar caindo levemente até o fim do mês, e fechar setembro ao redor de US$ 1.900 a onça-troy.

