Ouro fecha em baixa, com avanço do dólar na expectativa por decisões de BCs

O ouro fechou em queda nesta sexta-feira, 21, pressionado pela força do dólar ante rivais, conforme o mercado se posiciona para as decisões de política monetária do bancos centrais americano, europeu e japonês na semana que vem.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em baixa de 0,21%, a US$ 1.966,60 por onça-troy. Na semana, o ouro teve alta de 0,15%.

O ouro perdeu fôlego nesta sessão à medida que o dólar se fortaleceu em relação a outros pares fortes e emergentes e deixou o metal mais caro para investidores estrangeiros.

A moeda americana avança com força sobre o iene, com a expectativa de o diferencial de juros entre as duas economias poderá aumentar na próxima semana, após notícias de que o Banco do Japão (BoJ) deverá manter inalterada a sua política ultra-acomodatícia. Enquanto isso, é amplamente esperado que o Federal Reserve (Fed) eleve os juros em 25 pontos-base na próxima reunião.

O euro também recua ante o dólar, na expectativa pela decisão do Banco Central Europeu (BCE), assim como a libra, depois de dados mostraram desinflação no Reino Unido e na zona do euro nessa semana.

Os investidores têm muitas notícias para seguir na próxima semana, e isso poderá aprofundar a retração do ouro se o Fed manter na mesa a possibilidade de mais aperto monetário adiante, e se dados continuarem sugerindo que a resiliência da economia dos EUA se mantém, escreveu o analista da Oanda Edward Moya.

