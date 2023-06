Ouro fecha em baixa, com alta de Treasuries após Powell reforçar aposta em aperto do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 15:30 Compartilhe

O ouro fechou em baixa modesta nesta quarta-feira, 21, pressionado pelo aumento nos retornos dos Treasuries. O discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, nesta quarta elevou ainda mais a expectativa por alta na taxa básica de juros dos EUA em julho, tornando os títulos públicos americanos mais atrativos que o ouro entre os ativos de segurança.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em baixa de 0,14%, a US$ 1.944,90 por onça-troy.

O TD Securities comentou, em relatório, que os movimentos de preço do ouro tem revelado “alguma fraqueza implícita, já que o metal não consegue se recuperar, apesar da queda do dólar”.

Para o futuro, a BMI estima que os preços da commodity deverão ficar altos pelo resto de 2023 e em 2024, em meio a uma “instabilidade financeira global” e com o eventual fim do ciclo de aperto monetário do Fed. Sua projeção é de preço médio de US$ 1.950 por onça-troy em 2023 e de US$ 1.850 em 2024.

