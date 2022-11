Ouro fecha em baixa, com alta de dólar e juros dos Treasuries, e de olho no Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/11/2022 - 15:52 Compartilhe

O contrato mais líquido do ouro fechou em baixa nesta sexta-feira, 18, em sessão na qual o metal é pressionado por um avanço do dólar ante rivais, que pesa no metal, que é cotado na moeda americana, e o aumento nos rendimentos dos Treasuries, que competem com o ouro na busca por segurança. Os movimentos foram impulsionados por declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) defendendo a continuidade da alta de juros nos Estados Unidos.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,49%, a US$ 1.754,4 por onça-troy. Na semana, houve recuo de 0,89%.

A presidente do Fed de Boston, Susan Collins, defendeu hoje que a estabilidade de preços é a chave para conseguir alcançar a máxima de emprego. A dirigente destacou que a missão do Fed é alcançar essa estabilidade, e que ainda há mais trabalho a fazer.

Na demanda por ouro, o Commerzbank nota que a Suíça exportou 160 toneladas do metal em outubro, uma queda de 8,5% em relação ao valor de setembro, atribuída principalmente à Índia, para a qual um terço a menos de ouro foi embarcado (22 toneladas). “Com exceção do declínio na Índia, a demanda de ouro na Ásia e na Turquia permanece robusta”, avalia o banco. Já os embarques para o Reino Unido e os Estados Unidos também aumentaram, embora tenham permanecido em níveis baixos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias