Ouro fecha em baixa após rali na sessão anterior

O contrato futuro mais líquido de ouro fechou em baixa nesta quinta-feira, 21, com investidores embolsando lucros após o rali das negociações da quarta-feira, 20. O preço do ouro foi beneficiado na última sessão pela perspectiva de mais estímulos fiscais à economia americana após a posse do presidente norte-americano Joe Biden, o que aumentaria a dívida pública dos Estados Unidos e enfraqueceria o dólar ante moedas rivais, tornando o ouro mais barato aos investidores.

O ouro com entrega prevista para fevereiro recuou 0,03%, a US$ 1.865,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Com a realização de lucros dando o tom, a baixa do metal precioso na sessão desta quinta ocorre apesar da depreciação da moeda americana e das preocupações quanto à pandemia de covid-19, que em tese dariam suporte ao metal precioso.

Biden deve, em breve, enviar ao Congresso americano o seu pacote fiscal orçado em US$ 1,9 trilhão, com o objetivo de recuperar a economia americana da crise do novo coronavírus. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse nesta quinta que os democratas da casa legislativa estarão “prontos” para aprovar o pacote já na primeira semana de fevereiro.

Para o economista da Oanda Jeffrey Halley, os preços do ouro ficarão vulneráveis à resposta do Senado americano em relação ao pacote de Biden.

Os democratas têm maioria muito estreita na casa, de apenas um voto, o que diminui as chances dos estímulos passarem sem que o governo de Biden tenha que negociar ao menos parte da proposta.

*Com informações da Dow Jones Newswires

