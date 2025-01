Ouro fecha em alta, seguindo CPI, com dólar fraco e queda nos juros dos Treasuries

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 15, impulsionado pela divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) norte-americano de dezembro, que apresentou uma inflação mais branda nos Estados Unidos. O indicador levou a perspectivas de maior relaxamento monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ao longo de 2025, o que favorece o ouro em duas frente: o dólar desvalorizado, o que torna o metal mais atrativo, e uma queda nos rendimentos dos Treasuries, que competem como investimento de segurança.

O ouro para fevereiro fechou em alta de 1,32%, a US$ 2.717,80 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A impressão do núcleo suave do CPI ajuda a aliviar os receios de sazonalidade da inflação residual, o que pode ter mantido os participantes que procuravam comprar Treasuries à margem, aponta o TD Securities. “Uma mudança nos rendimentos dos EUA poderia contribuir ainda mais para a força do ouro, uma vez que os fundos macro já liquidaram mais de 50% da sua dimensão extrema de posição mantida na noite das eleições nos EUA”, avalia.

Na Ásia, a atividade de vendas dos principais traders em Xangai, após os últimos ajustes no controlo de capital do Banco do Povo Chinês (PBoC, na sigla em inglês) e as mensagens contundentes contra o “comportamento perturbador do mercado”, provou ser de curta duração, com o acompanhamento do banco apontando agora para uma atividade de compra renovada no ouro, afirma o banco de investimentos.

No campo da tensões geopolíticas, que impulsionaram o ouro ao longo dos últimos trimestres, o Axios divulgou que Israel e Hamas fecharam um acordo de cessar-fogo e reféns nesta quarta-feira, citando uma autoridade dos Estados Unidos.

O acordo entre as partes teria sido alcançado depois de negociações ao longo dessa semana.