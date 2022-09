Ouro fecha em alta no dia, mas não impede recuo semanal, de olho em aperto do Fed

Estadão Conteúdo 02/09/2022 - 15:16 Compartilhe

O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 2, apoiado por um dólar mais fraco no exterior e juros dos Treasuries em baixa. O movimento ocorreu após o payroll de agosto moderar o temor do mercado pelo aperto monetário do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), embora boa parte dos analistas ainda acredite na possibilidade do BC americano subir os juros em 75 pontos-base pela terceira reunião seguida. De qualquer forma, a alta de hoje não foi suficiente para recuperar as perdas semanais do metal precioso.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro avançou 0,78%, a US$ 1.722,60 por onça-troy. Na semana, o metal perdeu 1,55%.

O relatório de empregos de agosto, conhecido como payroll, mostrou desaceleração nas contratações e no aumento salarial nos EUA em relação a julho, enquanto a taxa de desemprego subiu 0,2 ponto porcentual, a 3,7%.

Estrategista-chefe da Guide Investimentos, Alex Lima avalia que os dados vieram em linha com o objetivo do Fed, mas ainda sugerem um mercado de trabalho muito robusto nos EUA. Por isso, o índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto será crucial para que o BC defina se subirá os juros em 50 ou 75 pontos-base em sua próxima reunião monetária, diz.

Para o analista Carsten Menke, do Julius Baer, uma recuperação de metais preciosos no médio a longo prazo é improvável, já que a perspectiva de que a economia dos EUA entre em uma forte recessão e obrigue o Fed a mudar sua postura monetária está “um pouco fora do alcance por ora”. No pior quadro possível para o ouro, o preço do metal pode cair a até US$ 1,5 mil, caso haja um recuo de mais 10% a 15% em posições atreladas a produtos físicos, completa.