Ouro fecha em alta modesta, de olho em Jackson Hole e discurso de Powell

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 14:47 Compartilhe

O ouro fechou em alta modesta nesta terça-feira, 22, com ganhos limitados por ainda elevados rendimentos dos Treasuries e dólar forte no exterior, enquanto investidores aguardam o Simpósio Jackson Hole para sinais sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed).

No fechamento, o ouro para dezembro fechou em alta de 0,15%, a US$ 1.926,00 a onça-troy, na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O contrato mais líquido do ouro manteve dificuldade em firmar rali, operando em torno do nível de US$ 1.900 a onça-troy e, segundo a CMC Markets, limitado pelos níveis ainda elevados dos juros dos Treasuries e alta firme do dólar neste pregão.

Para a Oanda, as expectativas de juros altos do Fed por mais tempo “estão claramente pesando” sobre o metal precioso, em meio as incertezas sobre a economia global. A consultoria observa que o ouro parece ter encontrado suporte enquanto espera pelo discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, no Simpósio Jackson Hole. “E, de qualquer modo, os dados das próximas semanas e a reunião monetária de setembro serão grandes momentos para o metal amarelo”, acrescenta.

Em relatório, o Julius Baer mantém sua projeção de que os preços do ouro devem baixar à medida que riscos de recessão diminuem. De acordo com o banco, dificilmente commodities em geral devem passar por um “novo super ciclo” de alta. “Apenas o cobre enfrenta restrições estruturais e os preços devem sofrer ventos favoráveis no longo prazo”, reforça o Julius Baer.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias