Ouro fecha em alta modesta apoiado por dólar, mas expectativa por Fed contém ganhos

O contrato futuro de ouro registrou ganho nesta quarta-feira, 26, com a ajuda da queda do dólar. O movimento, porém, foi contido, com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que tende a ser importante para movimentação do metal nos próximos dias.

O ouro para agosto fechou em alta de 0,33%, em US$ 1.970,10 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A Oanda via o ouro com recuperação hoje, após ter sido pressionado em parte da semana passada, quando se distanciou um pouco da marca de US$ 2 mil a onça-troy. A Oanda considera que a expectativa pelo Fed continha os ganhos para o metal. E acrescenta que uma eventual postura hawkish do BC americano pode pressionar o ouro.

No noticiário do setor, a Fresnillo informou hoje que sua produção de ouro recuou 12% no segundo trimestre, na comparação com igual período de 2022. Já em todo o primeiro semestre, houve alta de 5,4% na produção de ouro da empresa mexicana, mostrou seu balanço.

* Com informações da Dow Jones Newswires

