Ouro fecha em alta moderada, de olho em dirigentes do Fed e apesar de dólar forte

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/11/2022 - 16:17 Compartilhe

O ouro fechou em alta nesta segunda, 14. O metal sustentou um avanço moderado mesmo com a alta do dólar ante moedas rivais e após subir mais de 5% na semana passada. A perspectiva monetária nos EUA segue no foco, e por isso investidores acompanharam falas de importantes dirigentes do Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro subiu 0,42%, a US$ 1776,9 por onça-troy.

Ontem, Christopher Waller, um dos diretores do Fed, chamou atenção para o fato de que a inflação nos EUA ainda não está controlada, apesar da desaceleração vista nos preços ao consumidor em outubro. Segundo ele, “o ponto final (ou seja, o juro terminal do atual ciclo de aperto monetário) provavelmente está muito distante”.

Já a vice-presidente do Fed, Lael Brainard, ponderou que em breve será apropriado reduzir o ritmo da alta de juros. Ela também ressaltou, no entanto, que ainda há mais trabalho a ser feito para levar a inflação americana à meta de 2% de forma sustentada.

“O rali do ouro parece estar perdendo fôlego”, diz o analista Edward Moya, da Oanda, em comentário a clientes. Para ele, os discursos de dirigentes do Fed esta semana devem ter tom mais hawkish, cenário que tende a pressionar o ouro. “O ouro parece ter forte resistência no nível de US$ 1,8 mil, com suporte decente na região de US$ 1,75 mil”, avalia.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias