Ouro fecha em alta em meio a incertezas do Brexit

O contrato de ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 13, ultrapassando os US$ 1.300,00 pela primeira vez em duas semanas. O metal precioso foi apoiado, sobretudo, pelas preocupações dos investidores sobre uma possível saída desordenada do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

O ouro para abril fechou em alta de 1,02%, a US$ 1.309,30 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Para os analistas de commodities do Commerzbank, “o interminável processo do Brexit faz com que os investidores procurem pelo ouro como um porto seguro num mercado instável”. Após o fechamento do ouro, o Parlamento britânico votou contra a possibilidade de o Reino Unido sair da União Europeia sem acordo, dando continuidade às incertezas sobre o processo. A premiê Theresa May lembrou os legisladores que, caso não cheguem a um acordo ou estendam o diálogo com a UE, uma saída sem acordo pode ainda ocorrer.

Outro fator que colaborou com a escalada dos preços do ouro, ainda de acordo com o Commerzbank, foi a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) americano, na terça-feira, que “provavelmente encorajará o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) a manter sua postura cautelosa”, tornando o ouro um investimento mais atraente. Nesta terça, o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) abaixo do esperado reforçou essa percepção.