Ouro fecha em alta, em meio à desvalorização do dólar e à guerra no Oriente Médio

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 30, favorecido pela desvalorização do dólar, dando continuidade ao movimento ascendente relacionado à fuga por segurança global em meio à guerra no Oriente Médio.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,35%, a US$ 2.005,6 por onça-troy.

O dólar em queda contra moedas fortes como libra e euro eleva a atratividade das commodities, já que as torna relativamente mais baratas para operadores de outras divisas.

A valorização do metal precioso nesta segunda-feira vem na esteira de sucessivos fechamentos em alta, em meio às tensões entre Israel e Hamas.

“O ouro tem tido alguns dias muito sólidos, atingindo máximos de cinco meses devido aos desenvolvimentos nas notícias do Oriente Médio”, lembrou a Marex em relatório.

A ActivTrades pondera que existe a possibilidade de que a commodity corrija seus ganhos acima de US$ 2.000, sem ter conseguido confirmar uma ultrapassagem sólida além deste nível.

