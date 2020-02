Ouro fecha em alta em dia de menor apetite por risco

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 7, após uma sessão de volatilidade, em um dia marcado por menor apetite por risco. O metal precioso, porém, caiu na comparação semanal, pressionado por sinais de arrefecimento das incertezas decorrentes do surto de coronavírus, com investidores de olho em desenvolvimentos de vacinas contra a doença e em medidas de estímulo por parte de bancos centrais.

O ouro encerrou a sessão com ganho de 0,22%, a US$ 1.573,40 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), com queda, porém, de 0,6% em relação ao fim da semana passada.

O dia foi de alta do ouro em um dia marcado pela aversão a risco, com perdas nas bolsas americanas e nos juros dos Treasuries. O ouro, considerado um ativo de segurança, costuma se fortalecer em cenários como esse.

Mais cedo, o preço do metal chegou a operar em território negativo após a divulgação do relatório de empregos dos Estados Unidos, conhecido como “payroll”, que mostrou um número de novas vagas maior que o esperado.

“O ouro continua com boa demanda”, diz o Commerzbank, em relatório enviado a clientes.