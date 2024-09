Ouro fecha em alta e renova recorde, impulsionado por corte de juros do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/09/2024 - 15:07 Para compartilhar:

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 19, impulsionado pelo corte de juros do Federal Reserve (Fed). Nesta quarta, 18, depois do ajuste de fechamento, o metal precioso chegou a bater maior nível histórico no pregão eletrônico em Nova York, a US$ 2.627,20, logo após o anúncio da decisão monetária.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,62%, a US$ 2.614,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), renovando recorde de maior nível de fechamento.

O metal precioso estendeu ganhos nesta sessão, com atratividade ampliada após o Fed optar por um início mais agressivo do ciclo de cortes de juros, reduzindo as taxas em 50 pontos-base (pb). Taxas mais baixas são um bom presságio para ativos sem rendimento, como é o caso do ouro.

De acordo com a ActivTrades, os preços do ouro podem ganhar mais impulso nas próximas semanas, de olho na perspectiva de cortes adicionais neste ano.

O TD Securities, em nota, informa que a ação do preço do ouro mostra que o posicionamento do fundo macro é extremo. O banco de investimentos diz, no entanto, que o ouro fracassou em recuperar os níveis recordes vistos no início da semana, mas que o cenário também mostra a correlação cada vez mais forte entre o metal dourado e o dólar. *Com informações da Dow Jones Newswires.