Ouro fecha em alta e fecha semana com ganhos marginais, com economia dos EUA resiliente

O ouro fechou hoje em alta, revertendo as perdas na semana, após os dados da indústria dos EUA apontarem para uma possível melhora econômica e sustentarem o temor de investidores de mais aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed).

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,62%, a US$ 1.946,20 por onça-troy. Na semana, o metal teve alta marginal de 0,18%.

Segundo a Capital Economics, a semana trouxe otimismo ao setor de commodities, que subiu mais, com exceção do ouro, que não conseguiu se consolidar como ativo de segurança em meio a notícias de que o aperto monetário dos bancos centrais parece cada vez mais próximo do fim. Ontem, o Banco Central Europeu elevou juros em 25 pontos-base e indicou que este é possivelmente o último aperto do atual ciclo. Vários dirigentes do BCE, porém, têm ressaltado que ainda pode haver mais altas, a depender do quadro na inflação.

Para Craig Orlam, da Oanda, os investidores já estão de olho na próxima reunião do Fed, na quarta-feira, que trará as novas previsões econômicas da autoridade monetária e permitirá que investidores mensurem como os juros vão se comportar até o fim do ano.

“Serão os dirigentes tão explícitos quanto o BCE ao sinalizar o fim do ciclo de aperto? ou manterão as cartas mais fechadas? O cenário mais provável é o último, pois a economia tem sido bastante resiliente”, afirma.

