Ouro fecha em alta e bate máxima em 5 anos no intraday, com Fed e EUA-Irã

O contrato futuro de ouro atingiu nova máxima em cinco anos durante o pregão, depois reduziu ganhos, mas ainda assim terminou com ganho superior a 1% nesta segunda-feira. A perspectiva de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) mais adiante apoia o metal, bem como as tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã.

O ouro para agosto fechou em alta de 1,29%, a US$ 1.418,20 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A perspectiva de redução de juros mais adiante nos EUA tende a pressionar os retornos dos Treasuries, que concorrem com o ouro como investimento mais seguro. Com isso, a postura do Fed tende a indiretamente apoiar a compra do metal precioso.

Além disso, as tensões entre Estados Unidos e Irã contribuem para o movimento. Hoje, o presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto para impor sanções financeiras adicionais contra o país, tendo como alvo o líder supremo, Ali Khamenei, e seu gabinete.

Segundo o Commerzbank, a demanda pelo ouro “continua a ser forte”. Além do enfraquecimento recente do dólar, o banco alemão afirma em relatório que aumentaram as compras especulativas do metal. Com informações da Dow Jones Newswires