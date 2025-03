Ouro fecha em alta e atinge novo recorde impulsionado por tarifas de Trump

Os preços do ouro operaram em forte alta nesta quinta-feira, 27, atingindo um recorde histórico intradiário de US$ 3.071,30 por onça troy, impulsionados pelo temor de uma escalada nas tensões comerciais após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de tarifas de 25% sobre importações de automóveis. Segundo analistas do Swissquote, o metal dourado continua sendo o hedge mais confiável contra as tarifas impostas por Trump.

O contrato de ouro para abril encerrou a sessão com alta de 1,27%, a US$ 3.061,0 por onça troy, novo recorde de fechamento, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A medida anunciada por Trump valerá para carros de passeio, caminhões, motores, transmissões e componentes. Ele também ameaçou impor tarifas ainda maiores caso a União Europeia e o Canadá coordenem esforços para “prejudicar” a economia americana

De acordo com a Capital Economics, as tarifas sobre carros podem ter um efeito inflacionário no curto prazo, tornando os veículos novos “um item de luxo” e elevando os preços dos usados. A Moody’s alertou que o risco tarifário pode aumentar ainda mais os já elevados níveis do déficit fiscal e das taxas de juros nos EUA, minando a posição do dólar no cenário global, o que aproxima a agência de rebaixar o rating soberano AAA americano.

A Moody’s é a única das três grandes agências de classificação de risco a ainda manter o rating dos EUA neste nível, após a S&P Global e a Fitch rebaixarem a classificação para AA+, em decisões consideradas “polêmicas”.

Investidores também digeriram a revisão para cima do PIB dos EUA, que mostrou uma alta anualizada de 2,4% na leitura final do quarto trimestre. Os pedidos de auxílio-desemprego ficaram abaixo do esperado, enquanto as vendas pendentes de imóveis subiram acima das expectativas.

* Com informações da Dow Jones Newswires