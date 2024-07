Ouro fecha em alta, de olho em conflitos no Oriente Médio e decisão do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 15:00 Para compartilhar:

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 31, apoiado pela busca por ativos de segurança diante de aumento nas tensões do Oriente Médio. Investidores também se posicionaram para decisão monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) na sequência do período da tarde.

O metal para dezembro fechou em alta de 0,86%, em US$ 2.473,00 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Diretor administrativo da corretora Tickmill, Joseph Dahrieh avalia que os investidores estão se voltando para o ouro como porto seguro, devido aos temores de uma escalada nos conflitos do Oriente Médio.

O Irã anunciou nesta quarta-feira que o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado em Teerã e que sua morte estava sendo investigada, um dia após Israel bombardear a capital do Líbano para matar um comandante sênior do Hezbollah.

Dahrieh nota também que o mercado de metais preciosos se posicionou diante de expectativas para manutenção nos juros pelo Fed nesta tarde, enquanto busca sinais de possível relaxamento monetário em setembro

Para o TD Securities, no entanto, esse impulso da busca por ativos seguros será limitado, considerando que ainda há riscos de baixa para o complexo de commodities e que o ouro, particularmente, está com posições “longas demais” em relação as expectativas de juros para o Fed.

Segundo o banco de investimentos, um rali significativo não deve se concretizar sem uma escalada maior dos conflitos ou aumento nas expectativas por cortes dos juros americanos.