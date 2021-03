Ouro fecha em alta de mais de 2%, com câmbio e Treasuries no radar

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 9, recuperando parte da queda recente, após ter atingido ontem mínima em nove meses. O principal foco do mercado continua a ser a aprovação do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão nos Estados Unidos e seu potencial impacto na inflação, com atenção também para o movimento nos rendimentos dos Treasuries. Além disso, na sessão de hoje o dólar enfraquecido perante os pares impulsionou a compra do ouro por detentores de outras divisas.

O contrato do ouro para abril fechou em alta de 2,32%, em US$ 1.716,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O ouro recuperou parte das perdas após ficar ontem abaixo de US$ 1.680 a onça-troy, menor valor em nove meses, de acordo com o Commerzbank. A possível aprovação do pacote de resgate proposto pelo presidente Joe Biden nos EUA hoje na Câmara dos Representantes segue gerando especulações sobre seus efeitos no mercado de ouro.

Ao avaliar a potencial aprovação do pacote, que tende a aumentar a pressão inflacionária, o Commerzbank aponta: “Nossos economistas esperam que a inflação suba acima de 3% no segundo trimestre, o que resultaria em taxas de juros reais visivelmente negativas”. Isso, porém, não deve mudar a postura do banco central americano, acredita o banco alemão: “No entanto, não se pode esperar que o Federal Reserve (Fed) retire sua política monetária afrouxada tão cedo. Por isso, prevemos uma recuperação do preço do ouro ao longo do ano”.

Na sessão de hoje, a queda do dólar perante pares, após ter atingido o maior valor na comparação com o euro desde novembro, segundo o Commerzbank, também impulsionou a recuperação de parte das perdas do ouro, uma vez que o metal é cotado na moeda americana.

