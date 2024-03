Ouro fecha em alta de 2%, com aposta em corte de juros pelo Fed até junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 16:31 Para compartilhar:

O ouro fechou em alta de 2% nesta sessão, diante do alívio dos retornos dos Treasuries. Os ativos responderam a novos dados econômicos dos EUA e a falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed), que, no geral, reforçaram expectativas de que o BC americano vai relaxar política até junho.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril encerrou o pregão com alta de 1,99%, a US$ 2.095,70 a onça-troy.

O ouro se valorizou 2,25% na acumulado da semana, ao longo da qual os investidores foram firmando cada vez mais as apostas em cortes de juros pelo Fed em junho.

Hoje, essa visão foi sustentada por dados do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial na leitura do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), sentimento do consumidor e investimentos em construção, divulgados nesta manhã. Os dirigentes do Fed Austan Goolsbee e Tom Barkin também expressaram confiança na trajetória de desinflação, apontando que os índices de preços de janeiro não significam necessariamente uma tendência de reaceleração.

Com a proximidade do relaxamento monetário à vista nos EUA – faltam apenas duas reuniões para a de junho -, as expectativas são positivas para o ouro. Isso porque o alívio nos juros tende a pressionar para baixo os rendimentos dos Treasuries, com quem o metal compete por também ser ativo de segurança.

A Capital Economics está prevendo que o preço do ouro deverá subir nos próximos anos, apoiado por cortes de juros até mais rápidos do que o mercado está esperando, pela queda nos yields e pela depreciação do dólar.

