Ouro fecha em alta, com temores de escalada dos conflitos no Oriente Médio

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 1º, com investidores buscando proteções diante do recrudescimento dos conflitos no Oriente Médio. Não obstante, o movimento é limitado pelo patamar já elevado da commodity.

O ouro para dezembro fechou em alta de 1,16%, a US$ 2.690,30 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O metal precioso começou o dia em baixa, mas inverteu sinal e passou a operar em alta forte, após relatos de um iminente ataque do Irã contra Israel. À tarde, com a realização dos disparos de mísseis balísticos iranianos, o ouro sustentou a alta. Segundo analistas da AJ Bell, o aumento das tensões no Oriente Médio e o salto nos preços do petróleo incentivam a busca de investidores por segurança.

Analistas da TD Securities afirmam que, apesar do movimento de curtíssimo prazo, a tendência para a commodity não é tão clara no momento, já que o mercado já parece amplamente posicionado no ativo e investidores chineses têm reforçado movimento de venda de metais preciosos nos últimos dias, em linha com a melhora da narrativa local.

“A perspectiva de cortes de juros sem um controle adequado da inflação historicamente beneficia os preços do ouro, mas não se engane, os preços do ativo já estão testando níveis não vistos desde a década de 1980, o posicionamento de fundos macro já é extremo, a atividade de compra do Federal Reserve (Fed) desacelerou e uma possível retomada de confiança na Ásia pode minar um grande impulsionador da demanda por ouro”, dizem.

*Com informações da Dow Jones Newswires