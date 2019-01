Ouro fecha em alta com preocupações sobre crescimento global

O ouro ganhou força nesta primeira sessão do ano, depois que novos dados da economia chinesa reforçaram os receios dos investidores quanto à desaceleração da economia global.

Nesta madrugada, o IHS Markit e a Caixin Media informaram que o índice de gerentes de compra (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China caiu de 50,2 em novembro a 49,7 em dezembro, com enfraquecimento da procura doméstica e demanda externa contida. O resultado abaixo de 50 indica contração da atividade, surpreendendo analistas que esperavam manutenção do ritmo industrial. Desde maio de 2017 que a China não registrava retração no setor.

O dado provocou uma fuga dos ativos de risco pela manhã, com os investidores migrando para o ouro e outros ativos considerados seguros. O contrato do ouro para fevereiro fechou em alta de 0,22%, a US$ 1.284,10 por onça-troy na Comex, a divisão de metais da Nymex.