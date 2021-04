Ouro fecha em alta, com piora da covid na Ásia no radar

O contrato do ouro registrou alta, nesta quarta-feira, 21, apoiado pelas notícias de avanço da covid-19 em partes do mundo, inclusive na Índia, um dos dois maiores consumidores globais, ao lado da China. O quadro de relativa cautela nos mercados internacionais também apoiou as compras.

O ouro para junho fechou com ganho de 0,83%, em US$ 1.793,10 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O Commerzbank afirma que o metal retoma trajetória de alta, após “uma breve interrupção”. O relatório do banco aponta que o ouro tem sido também apoiado pelo dólar mais fraco recentemente, bem como pelo recuo nos juros dos Treasuries.

