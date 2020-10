Ouro fecha em alta com perspectiva de estímulos fiscais nos EUA e dólar fraco

O ouro fechou o pregão desta sexta-feira em alta, no maior nível em três semanas, apoiado pela fraqueza do dólar e pela perspectiva de mais estímulos fiscais nos Estados Unidos, após o presidente americano, Donald Trump, mudar de ideia e retomar as negociações.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro subiu 1,64%, a US$ 1.926,20 a onça-troy, com ganho de 0,98% na semana.

“O preço do ouro está aumentando com as esperanças de estímulo e um dólar mais fraco, consolidando-se acima de US$ 1.900”, comentam analistas do Swissquote Bank. Mais expansão fiscal pode levar a uma inflação mais alta, o que leva os investidores a fazer hedge com o metal precioso, de acordo com analistas.

De volta às negociações, Trump afirmou nesta sexta-feira que gostaria de ver um pacote de estímulo fiscal “maior”. Segundo o conselheiro econômico da Casa Branca Larry Kudlow, o republicano aprovou uma proposta de US$ 1,8 trilhão. “Parece que o presidente Trump deu uma guinada completa na questão de um novo pacote de ajuda para a economia dos EUA”, afirma o analista de metais Daniel Briesemann, do banco alemão Commerzbank.

A expectativa por mais expansão fiscal também leva a um enfraquecimento do dólar, o que deixa os contratos do ouro mais baratos e atrativos para detentores de outras divisas. “Se o dólar continuar a enfraquecer com as esperanças de estímulo, o ouro provavelmente brilhará, apesar da melhora do humor do mercado”, avalia o analista sênior Lukman Otunuga, da equipe de pesquisa da FXTM.(COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES)

Veja também