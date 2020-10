Ouro fecha em alta com perspectiva de estímulo fiscal nos EUA e dólar fraco

O ouro fechou o pregão desta quarta-feira, 21, em alta, impulsionado pela expectativa de que um acordo fiscal possa ser alcançado nos Estados Unidos e pela fraqueza do dólar na comparação com outras moedas principais, como o euro e a libra.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro subiu 0,74%, a US$ 1.929,50 a onça-troy.

“Embora o prazo estabelecido por Nancy Pelosi, a líder da maioria democrata na Câmara dos EUA, tenha expirado ontem à noite, as negociações entre as partes sobre um novo pacote de ajuda à economia americana continuam”, destaca o analista de metais Daniel Briesemann, do Commerzbank.

Em entrevista à MSNBC, no período da tarde, Pelosi disse que continua “otimista” com as tratativas do pacote fiscal.

A presidente da Câmara conversará novamente nesta quarta com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, que representa a Casa Branca. O líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, entretanto, criticou as exigências dos democratas.

“Isso trouxe mais pressão sobre o dólar, fazendo com que o ouro lucrasse”, afirma Briesemann, em referência à perspectiva de mais estímulo fiscal.

Com o dólar mais fraco, os contratos do metal precioso ficam mais baratos e atrativos para detentores de outras divisas.

