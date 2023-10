Ouro fecha em alta, com onda de busca por ativos de segurança de olho em Israel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2023 - 15:10 Compartilhe

O ouro fechou a sessão desta segunda-feira, 9, em alta de mais de 1%, com investidores debandando para ativos de segurança diante de uma aversão ao risco global. O mercado tem prosseguido com cautela após o início do conflito sangrento entre militantes do Hamas e combatentes israelenses.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 1,17%, a US$ 1.864,3 por onça-troy.

Para Edward Moya, da Oanda, o fato do mercado de Treasuries estar fechado nos EUA nesta segunda-feira também contribuiu para enviar os “fluxos de refúgio para o dólar, o iene, o ouro e os títulos públicos alemães (bunds)”.

Ele pondera que investidores temem que o conflito se espalhe por todo o Oriente Médio.

Recentemente, o ouro sofreu com pressão constante e escalada dos juros dos títulos públicos americanos, mas segundo o analista do Julius Baer, Norbert Ruecker, o ouro recebeu forte impulso após o início do conflito, e a questão agora é mensurar por quanto tempo os ativos de segurança vão se manter atrativos diante de uma escalada da guerra. “Pelo menos do ponto de vista das commodities, a geopolítica tende a ser um elemento de ruído, em vez de uma força fundamental duradoura e impactante”, afirma.

*Com informações da Dow Jones Newswires

