Ouro fecha em alta com negociações por pacote nos EUA e mais importações na Índia

Os contratos futuros de ouro fecharam em alta nesta sexta, 20, com sinalizações de aumento da demanda após a Índia elevar as importações do metal. Os indícios de que um pacote de estímulos nos Estados Unidos voltou a ser discutido ajudam a renovar o interesse pelo metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro encerrou em alta de 0,59%, a primeira das últimas quatro sessões, a US$ 1.872,40 a onça-troy. No acumulado da semana, porém, o preço do metal recuou 0,75%.

Na manhã de hoje, o secretário do Tesouro dos EUA, Steve Mnuchin, disse que marcou uma reunião com o chefe de Gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, e com o líder do partido Republicano no Senado americano, Mitch McConnell, para tratar de um novo pacote de estímulos fiscais para 2021. Além disso, o secretário afirmou que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e o próprio Tesouro ainda tem muito “poder de fogo” para superar os impactos econômicos da segunda onda da covid-19 no país.

Segundo o analista de mercado financeiro da OANDA em Nova York, Edward Moya, as falas de Mnuchin ajudaram a dar fôlego ao ouro nesta sexta-feira. “Os investidores estão se concentrando no comentário de que o Fed e o Tesouro ainda tem capacidade de sobra. Isso lembrou ao mercado que, se as próximas semanas ficarem ainda piores por causa do vírus, uma ação coordenada rápida deve acontecer”, disse Moya.

Já o Commerzbank observa que a Índia teve aumento nos embarques de ouro, atingindo o nível mais alto de importações do metal dos últimos 17 meses. “Os festivais religiosos de Dhanteras e Diwali que foram celebrados há quase uma semana podem ter desempenhado um papel nisso”, aponta o banco alemão.

