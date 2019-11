Ouro fecha em alta com maior busca por segurança em meio a dúvidas sobre acordo

O ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 18, refletindo o movimento do mercado de busca por ativos de segurança, em meio a dúvidas sobre o acordo comercial preliminar entre Estados Unidos e China.

Assim, o ouro para dezembro fechou em alta de 0,23%, a US$ 1.471,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O dia foi de cautela nos mercados, com a incerteza alimentada após notícias vindas do continente asiático. No fim da manhã, a repórter Eunice Yoon, da CNBC, informou que os chineses estão pessimistas em relação ao entendimento entre as duas maiores economias do mundo.

A postura seria uma resposta às declarações do presidente americano, Donald Trump, que, na semana passada, se mostrou inflexível sobre a remoção de tarifas a importações chinesas.

À notícia, investidores reagiram com cautela, diminuindo o apetite por risco e buscando ativos considerados seguros, como o ouro. “O melhor catalisador para o ouro subir é a retração do S&P 500 índice acionário nova-iorquino, considerado um ativo de maior risco”, diz Michael Armbruster, sócio-gerente da Altavest.

*Com informações da Dow Jones Newswires.