Ouro fecha em alta, com juros dos Treasuries menores, e acumula ganhos de 5% na semana

O ouro subiu mais de 3% nesta sexta-feira, 13, se aproveitando da baixa nos rendimentos dos Treasuries e da deterioração no sentimento de risco, diante de avanços nas incertezas geopolíticas com a guerra no Oriente Médio.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 3,11%, a US$ 1.941,50 por onça-troy. Durante a semana, a alta acumulada ficou em 5,18%.

A Capital Economics pontua que o conflito entre Israel e Hamas, iniciado no fim de semana passado, não influenciou a procura por metal precioso diretamente, mas contribuiu para a derrubada dos Treasuries hoje dada a procura por ativos de segurança alternativos, no caso, com ouro prevalecendo. Hoje, os rendimentos dos títulos do Tesouro americano, com destaque para os longos, continuaram regredindo.

O conflito no Israel, porém, só dá alívio temporário ao metal precioso, que segundo o Commerzbank ainda tem tendência de queda até o fim do ano, refletindo a expectativa de “juros altos por mais tempo” do Federal Reserve (Fed) para a economia americana. Hoje, dados do sentimento do consumidor dos EUA mostraram deterioração dos consumidores e maior expectativa por uma inflação longa no país.

