Ouro fecha em alta, com incerteza sobre recuperação econômica e dólar fraco

Os contratos futuros do ouro fecharam o pregão em alta nesta sexta-feira, 17, em maio à incerteza que prevalece no mercado com o avanço da covid-19 nos Estados Unidos e as dúvidas sobre a recuperação da economia.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para agosto avançou 0,54%, a US$ 1.810,0 a onça-troy, com ganho semanal de 0,45%.

“Existem várias maneiras de dizer isso, mas acreditamos que o atual nível de preços do ouro se deve à incerteza no mercado”, afirma o analista de commodities Christopher Louney, da RBC Capital Markets.

A cautela que atinge o mercado e faz com que os investidores busquem ativos de segurança como o ouro tem a ver com o aumento dos novos casos de coronavírus, principalmente nos EUA, o que gera dúvidas sobre a retomada econômica. O sentimento do consumidor americano, por exemplo, recuou na leitura preliminar de julho.

Hoje, o metal precioso também recebeu um impulso da fraqueza do dólar, o que deixa o ouro mais atraente para detentores de outras divisas. A moeda dos EUA recua, principalmente, em relação ao euro, que é apoiado pela expectativa de que os líderes da União Europeia, que estão reunidos hoje, cheguem a um acordo sobre um fundo de recuperação para o bloco.

“Os preços dos metais preciosos aumentaram nesta semana devido em parte ao dólar mais fraco e aos fortes dados de vendas e produção de carros chineses”, avaliam profissionais da Capital Economics, ao ressaltarem que as vendas de carros chineses subiram 4,8% em junho, na comparação mensal. (COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES)

