Ouro fecha em alta com idas e vindas de Brexit e EUA-China, além de dólar fraco

O ouro fechou em alta em meio à incerteza gerada pelas idas e vindas tanto nas negociações de última hora entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) em busca de um acordo do Brexit quanto no período até que a chamada “fase 1” do entendimento dos Estados Unidos com a China seja formalizada. Além disso, o dólar teve nesta quarta-feira, 16, uma sessão de fraqueza quase generalizada, o que torna ativos cotados na moeda americana mais acessíveis para detentores de outras divisas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato futuro do ouro para dezembro subiu 0,71%, a US$ 1.494,00 a onça-troy.

No front da guerra comercial, em uma semana até aqui marcada por dúvidas sobre se a China já estaria de fato comprometida com o acordo inicial anunciado na última sexta-feira na Casa Branca, o presidente Donald Trump indicou hoje, segundo a Bloomberg, que pode mesmo assinar o documento – que, segundo ele, já está sendo escrito – em seu próximo encontro com o presidente chinês, Xi Jinping.

A reunião será no Chile, entre 16 e 17 de novembro.

Já no Brexit, em meio a diversos relatos na imprensa europeia sobre como negociadores de ambas as partes estão próximos da conclusão de um acordo, repercutiu já na tarde desta quarta-feira a informação de bastidores – inicialmente circulada pela editora de política da BBC, Laura Kuenssberg – segundo a qual não será possível anunciar o acerto ainda hoje.

As tratativas serão retomadas amanhã cedo, segundo os relatos da mídia local.