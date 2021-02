Ouro fecha em alta com foco em pacote fiscal e expectativas de inflação nos EUA

O ouro fechou o pregão desta segunda-feira, 8, em alta. Apesar da pouca demanda no mercado por ativos seguros, o preço do metal precioso foi impulsionado pelo avanço do pacote fiscal dos Estados Unidos no Congresso. A perspectiva de mais estímulos à economia aumentou as expectativas de inflação no país, elevando também a busca pela commodity.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange, o ouro para abril subiu 1,17%, a US$ 1.834,2 a onça-troy.

Analistas do banco de investimentos americano Brown Brothers Harriman destacam, em relatório enviado a clientes, que a taxa de inflação de equilíbrio de 10 anos subiu para mais de 2,20% nesta segunda-feira, no nível mais alto desde 2015. O rendimento do T-bond de 30 anos também ultrapassou a marca de 2%, pela primeira vez desde fevereiro do ano passado, antes do impacto da pandemia de covid-19.

Esse aumento das expectativas inflacionárias também eleva a demanda por ouro porque o metal precioso serve, frequentemente, como proteção contra a aceleração dos preços.

No fim de semana, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, voltou a defender o pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão proposto pelo presidente Joe Biden. O projeto que prevê os estímulos à economia avançou no Congresso americano. Na sexta-feira, 5, os democratas aprovaram uma resolução orçamentária conhecida como “reconciliação”, que permitiria a aprovação do pacote fiscal por maioria simples no Senado.

No entanto, o analista Carsten Fritsch, do banco alemão Commerzbank, pondera que o apetite por risco nos mercados deve limitar os ganhos do ouro.

Hoje, o metal precioso ainda foi beneficiado pela pouca pressão do dólar, que operou perto da estabilidade ante os principais pares. Além disso, de acordo com a Dow Jones Newswires, a Tesla, que impulsionou o preço do bitcoin, agora também tem permissão para investir em barras de ouro e fundos negociados em bolsa de ouro.

Veja também