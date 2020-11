Ouro fecha em alta, com foco em nova onda da covid-19

O contrato futuro de ouro fechou em alta nesta quinta, 12, ganhando fôlego ao longo do pregão. A nova onda da covid-19 e seus impactos nos Estados Unidos e na Europa apoiou a busca pela segurança do metal.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,63%, em US$ 1.873,30 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O avanço da covid-19 já provoca restrições à atividade na Europa e agora há o temor de que o mesmo possa ocorrer nos EUA, em meio ao avanço dos casos da doença no país. Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell alertou para os riscos de baixa com a nova onda, e defendeu mais apoio fiscal ao país. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, criticou os republicanos por não avançarem nos estímulos e também por, segundo ela, não agirem de modo decidido diante da crise de saúde.

Além da busca por segurança, o Commerzbank comenta em relatório que o ouro pode receber algum apoio diante de dois importantes festivais hindus celebrados na Índia nesta semana, nos quais o ouro é um presente tradicional. A demanda nesses eventos, porém, era contida neste ano por causa da pandemia, segundo o banco.

