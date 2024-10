Ouro fecha em alta com expectativa sobre eleições e decisão do Fed

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 14:52 Para compartilhar:

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 25, perto da sua máxima histórica de fechamento, em meio a preparação para as eleições nos Estados Unidos e perspectivas de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de novembro, além das tensões geopolíticas no Oriente Médio. Porém, a alta do dólar e juros dos Treasuries limitou os ganhos.

Nesta sexta-feira, o ouro para dezembro fechou em alta de 0,20%, a US$ 2.754,60 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex). Na semana, o ouro acumulou alta de 0,90%.

A cautela nas transações com ouro reflete os dados melhores do que o esperado em encomendas de bens duráveis e no sentimento do consumidor nos EUA, divulgados nesta sexta, que aliviam a incerteza econômica, diz Samer Hasn, analista sênior de mercado da XS.com. O metal pode ser negociado lateralmente até que uma série de dados econômicos dos EUA comece a chegar na próxima semana, explica Hasn em uma nota.

A partir deste final de semana, os dirigentes do Fed entram em período de silêncio e investidores devem aguardar a primeira leitura do PIB dos EUA e a divulgação do relatório de empregos (payroll) de outubro, em busca de pistas sobre as próximas decisões monetárias – taxas mais altas geralmente diminuem o entusiasmo dos investidores por metais preciosos que não rendem juros.

A proximidade da eleição presidencial americana também continua a pairar sobre os mercados, alimentando novas incertezas. “As tensões geopolíticas igualmente estão elevadas, mantendo positiva a perspectiva de longo prazo para ativos porto seguro como o ouro”, diz Ahmad Assiri, da Pepperstone.

No período da tarde desta sexta, o Comando Central do Exército dos EUA anunciou que reforços de aeronaves F16 da Força Aérea americana chegaram de uma base na Alemanha para uma base no Oriente Médio, segundo a Axios. O anúncio vem no contexto dos preparativos para um ataque israelense ao Irã e uma possível resposta iraniana.