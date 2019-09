Ouro fecha em alta, com expectativa por redução de juros pelo Fed

O ouro fechou com ganhos nesta quarta-feira, apoiado pela expectativa majoritária entre investidores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve cortar os juros. Além disso, continua a haver certa cautela com o quadro geopolítico, após o ataque no fim de semana a instalações de petróleo da Arábia Saudita.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,16%, a US$ 1.515,80 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

A expectativa de juros mais baixos nos Estados Unidos tende a ajudar o ouro, já que ele compete com os Treasuries como opção mais segura para os investidores. Como um corte nos juros tende a levar para baixo os retornos dos Treasuries, mais investidores se voltam para o metal precioso nesse caso.

Além disso, a cautela com a geopolítica continuou a apoiar as compras do ouro. Investidores monitoram ainda o quadro no comércio global, em meio às tensões entre Estados Unidos e China e sem sinais de um acordo próximo, ao menos por ora./ Com informações da Dow Jones Newswires