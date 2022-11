Ouro fecha em alta, com expectativa por ata do Fed e dólar em queda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/11/2022 - 15:56 Compartilhe

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 23, em uma sessão na qual predominou a expectativa pela divulgação da ata do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), e o dólar continuou sua trajetória de arrefecimento ante rivais, o que favoreceu o metal precioso.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,33%, a US$ 1.745,6 por onça-troy.

“O ouro parece ter estabelecido uma faixa na última semana, com a extremidade superior caindo em torno de US$ 1.780 – uma importante área de suporte na primeira metade do ano – e a inferior em torno de US$ 1.730 – uma grande barreira de resistência em setembro e outubro.

A ata do Fed pode determinar qual desses níveis cede primeiro e se o ouro pode se recuperar em seu rali de recuperação neste mês, após um período tão longo de quedas”, analisa Craig Erlam, economista da Oanda.

Para o Goldman Sachs, embora seja improvável que a ata revele muitas informações novas, o foco estará na decisão de comunicar um ritmo mais lento de aumentos de juros na próxima reunião ou duas.

O UBS comenta que vê o preço do ouro abrandando para US$ 1.600 por onça-troy ou menos no primeiro trimestre de próximo ano antes de se recuperar modestamente para US$ 1.650 até o final do ano.

