Ouro fecha em alta com expectativa de que Fed corte juros

O ouro fechou em alta nesta sexta-feira, 26, ainda influenciado por expectativas de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) anuncie medidas de estímulo econômico na decisão monetária que será anunciada na próxima quarta-feira.

O ouro para agosto na New York Mercantile Exchange (Nymex) avançou 0,33% para US$ 1.419,30 a onça-troy. Na semana, contudo, o metal precioso acumulou queda de 0,52%.

As expectativas de que o Fed corte juros na próxima semana têm beneficiado o ouro, que costuma competir com ativos rentáveis. Em um cenário com taxas de juros menores, portanto, o metal precioso costuma ser impulsionado.

Na próxima semana, investidores também acompanharão as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que serão retomadas a partir do dia 30 de julho em Xangai, na China, e as tensões entre o Reino Unido e a União Europeia (UE) sobre a possível renegociação do acordo de divórcio.