Ouro fecha em alta com dólar fraco, em dia de sessão mais curta e liquidez fraca

O ouro para fevereiro encerrou os negócios desta quinta-feira, 24, em alta, suportado pelo dólar fraco no exterior, neste dia de sessão mais curta e liquidez fraca devido à véspera de natal. Operadores ainda citam alguma cautela com o avanço do coronavírus pelo mundo, o que tende a enxugar o ritmo de recuperação da economia global.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para fevereiro fechou o dia em alta de 0,27%, a US$ 1883,20 por onça-troy.

Com menos investidores em atuação em razão do feriado e bolsas fechando mais cedo em todo o mundo, o ouro teve nova sessão de ganhos, com ajuda da fraqueza do dólar. A divisa americana em queda favorece a demanda pelo metal precioso na medida em que o torna mais barato para detentores de outras divisas.

O principal motivo para a depreciação do dólar é o otimismo de investidores com o acordo comercial firmado entre União Europeia e Reino Unido para vigorar a partir de 2021. O período de transição do Brexit vence no próximo dia 31.

Apesar do apetite por risco prevalecente, operadores ouvidos pela Dow Jones Newswires disseram que buscaram o ouro, considerado um porto seguro dos investimentos, em meio à segunda onda de covid-19. Há certa apreensão com notícias de novas cepas ainda mais transmissíveis do novo coronavírus.

