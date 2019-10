Ouro fecha em alta, com dados fracos apoiando a busca por segurança

O contrato de ouro fechou com ganhos nesta quarta-feira, apoiado por sinais negativos da economia global. A fraqueza do mercado acionário e do apetite por risco em geral apoiou alternativas vistas como mais seguras, como o metal precioso.

O ouro para dezembro fechou em alta de 1,27%, a US$ 1.507,90 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

O índice de condições empresariais de Nova York, elaborado pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), caiu de 50,3 em agosto para 42,8 em setembro, na mínima em 40 meses. A leitura abaixo de 50 aponta para contração da atividade nessa pesquisa.

Além disso, houve sinais de fraqueza da economia europeia, como um dado fraco da construção civil no Reino Unido e uma revisão em baixa das projeções de crescimento econômico da Alemanha neste ano. Nesse quadro, o ouro voltou a superar a marca de US$ 1.500 a onça-troy, com investidores temerosos também sobre o quadro no comércio global e as dificuldades do Reino Unido no seu processo de saída da União Europeia (Brexit). / Com informações da Dow Jones Newswires