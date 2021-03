Ouro fecha em alta, com cautela por covid-19 e paralisação do Canal de Suez

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 24, com cautela nos mercados pelo recrudescimento da pandemia de covid-19, envolvendo novas medidas de restrição de mobilidade, especialmente na Europa. Outro ponto que levantou receio no mercado foi o bloqueio temporário do Canal de Suez, junto à possibilidade de ter impacto no comércio global. Por outro lado, a valorização do dólar perante pares limita os ganhos do ouro, já que o torna mais caro para detentores de outras moedas.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para abril subiu 0,47%, a US$ 1733,20 a onça-troy.

O ouro terminou em alta hoje, após duas sessões consecutivas em baixa. O metal foi buscado como um ativo de segurança, em meio a medidas de restrições à mobilidade na Alemanha e no restante da Europa.

Além disso, há notícias de um navio de contêineres bloqueando temporariamente o Canal de Suez e impactando o comércio global, afirma Jeff Wright, diretor de investimentos da Wolfpack Capital.

O Commerzbank avalia que alguns movimentos do mercado nos últimos dias podem impulsionar o ouro. Por um lado, os rendimentos dos Treasuries dos Estados Unidos caíram, e chegaram a ser negociados abaixo de 1,6% na T-note de dez anos pela primeira vez em mais de uma semana. “Isso deve tornar o ouro, que não rende juros, mais atraente. Além disso, os mercados de ações corrigiram”, o que pode beneficiar o ouro como um porto seguro, pontua o banco.

