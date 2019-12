Ouro fecha em alta, com cautela dos investidores ante cenário global

O ouro foi negociado na sessão desta segunda-feira, 23, ao redor do maior valor das últimas seis semanas, com os investidores cautelosos com a economia e a geopolítica mundial, a despeito das máximas históricas no mercado acionária.

O contrato de ouro para fevereiro negociado na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 0,53%, a US$ 1,488,70 a onça-troy. O metal caminha para fechar 2019 com alta de mais de 15%, o maior avanço desde 2010.

“O fato de os investidores ainda estarem com uma parcela decente de ouro dá uma boa ideia de como eles estão literalmente protegendo suas apostas”, disse Altaf Kassam, chefe de estratégia de investimentos da State Street Global Advisors na Europa, Oriente Médio e África. “O ouro definitivamente não está parecendo um lugar ruim para armazenar algum valor ou fazer um seguro”.

A resiliência do ouro mostra que o acordo comercial limitado – que Washington e Pequim ainda não assinaram – não dissipou preocupações sobre as perspectivas de crescimento global. O Ministério das Finanças da China disse hoje que o país reduzirá as tarifas de importação de uma variedade de mercadorias em 2020, enquanto os dois lados tentam concluir a “fase 1” do chamado acordo.

“As preocupações com o estado da geopolítica e o mundo em geral não desapareceram completamente”, disse Rhona O’Connell, chefe de análise de mercado para Europa, Oriente Médio, África e Ásia da INTL FCStone. “Ainda há alguma preocupação com o fato de o acordo ainda não ter sido assinado”, disse. Para ela, é improvável que o ouro caia significativamente nos próximos meses porque especuladores que fizeram apostas de curto prazo no metal já saíram do mercado. Isso deixou um “alicerce” de gestores de fundos que pretendem carregar ouro por um período mais longo, disse ela, acrescentando que a demanda por ouro físico pode aumentar antes do Ano Novo Lunar, em 25 de janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.