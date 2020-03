Ouro fecha em alta com busca por segurança puxada por petróleo e coronavírus

Os contratos futuros do ouro fecharam em alta nesta segunda-feira, 9, em meio à busca por segurança desencadeada no mercado pela “guerra de preços do petróleo” entre a Rússia e a Arábia Saudita e o avanço do surto de coronavírus.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para abril avançou 0,20%, em US$ 1.675,70 a onça-troy.

“O pânico nos mercados se refletiu em preços mais altos do ouro, embora a alta ainda não seja excessiva”, comenta o analista de metais Daniel Briesemann, do Commerzbank. “Em vista das fortes quedas nos preços das commodities cíclicas e da liquidação nas bolsas de valores, o ouro ainda é procurado como porto seguro e moeda de crise”, acrescenta o especialista do banco alemão.

Os mercados internacionais reagiram nesta segunda-feira à “guerra de preços” entre a Rússia e a Arábia Saudita no mercado de petróleo, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) terem falhado em fechar um acordo para aprofundar o corte na produção do grupo, o que seria uma tentativa de compensar o impacto do coronavírus na demanda da commodity.

“Além do colapso no mercado de petróleo, os temores sobre uma disseminação massiva do coronavírus também está, presumivelmente, desempenhando um papel nisso”, ressalta Briesemann, do Commerzbank.

Nesta segunda, a Itália confirmou quase 1.800 novos casos de coronavírus. No total, o país europeu já tem mais de nove mil pessoas infectadas pelo vírus.