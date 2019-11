Ouro fecha em alta com busca por segurança puxada por incertezas comerciais

Os contratos futuros do ouro fecharam em alta nesta quinta-feira, 14, com os investidores em busca de ativos mais seguros, em meio a dúvidas e rumores de impasse nas negociações entre Estados Unidos e China.

O ouro para dezembro fechou em alta de 0,69%, a US$ 1.473,40 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na noite de quarta-feira, o assessor de comércio da Casa Branca, Peter Navarro, negou que a chamada “fase 1” do acordo comercial entre americanos e chineses tenha chegado a um impasse relacionado a compras agrícolas, como noticiado horas antes pela Dow Jones Newswires.

Segundo fontes ouvidas pela agência, Pequim evita fechar um acordo que possa beneficiar apenas Washington. Hoje, o porta-voz do Ministério de Comércio chinês, Gao Feng, disse que um corte nas tarifas que os EUA impuseram à China é “importante condição” para o acordo preliminar.

“Estamos confiantes de que o ouro contará com uma demanda maior, ao menos no curto prazo, devido a que as negociações para um acordo parcial na disputa comercial entre os EUA e a China parecem ter sido paralisadas”, avalia o analista de metais do Commerzbank Daniel Briesemann.

Para Briesemann, dados econômicos “fracos” na China também contribuem para aumentar a aversão ao risco entre participantes do mercado e apoiam a demanda pelo metal precioso.

Dados divulgados nesta quinta-feira mostraram que a produção industrial do país asiático em outubro avançou 4,7% na comparação anual, mas ficou abaixo das expectativas de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam alta de 5,2%. As vendas do varejo e os investimentos em ativos fixos também ficaram aquém do esperado na China em outubro.