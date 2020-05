Ouro fecha em alta, com busca por segurança após declarações de Powell

O contrato futuro de ouro fechou em alta, nesta quarta-feira, 13, com investidores buscando a segurança do metal precioso em meio ao cenário negativo traçado pelo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, sobre a economia do país, pressionada pelos impactos da covid-19. As declarações, que citaram crise de solvência, pesaram fortemente no mercado acionário, e apesar do dólar forte ante rivais, houve procura também pelo ouro.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para julho encerrou em alta de 0,56%, a US$ 1.716,4 a onça-troy.

Em conferência do Instituto Peterson de Economia Internacional (PIIE, na sigla em inglês), Powell advertiu que a recuperação econômica pode demorar algum tempo, fazendo um novo apelo à política fiscal.

Para o ING, o discurso do presidente do Fed trouxe “um choque de realidade aos Estados Unidos” afirmando que o problema de liquidez em meio à pandemia pode se tornar um problema de solvência. O Swissquote soma, entre os fatores que causaram mau humor nos mercados, o fato de que governos e bancos centrais agora têm munição limitada para enfrentar o agravamento da saúde global e da crise econômica.

Embora o presidente do Fed tenha descartado adoção de juros negativos nos EUA, o Commerzbank afirma que “taxas de juros negativas, assim como o coronavírus, também parecem estar se espalhando ainda mais pelo mundo”, e que é muito mais provável que o preço do ouro “embarque em uma trajetória ascendente”.