Ouro fecha em alta, beneficiado por dólar e juros dos Treasuries fracos

admin3 25/08/2022 - 15:07 Compartilhe

O ouro fechou em alta nesta quinta-feira, 25, à medida que a depreciação do dólar ante rivais e o recuo dos juros dos Treasuries beneficiaram o metal precioso. O foco do mercado ficou sobre o Simpósio de Jackson Hole, do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), em que dirigentes expuseram suas visões sobre a política monetária nos EUA.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro avançou 0,56%, a US$ 1.771,40 por onça-troy.

“O ouro teve um impulso limitado à medida que o dólar enfraqueceu antes do discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole”, resume o analista Edward Moya, da Oanda.

Os comentários do banqueiro central serão divulgados a partir de 11 horas (de Brasília), na sexta-feira, segundo o Fed de Kansas City, que organiza o evento.

Nesta quinta, a presidente da distrital, Esther George, falou às emissoras americanas Bloomberg e CNBC, e enfatizou seu foco no combate á inflação e disse que o juro terminal nos EUA pode ficar acima de 4%.

Já o presidente do Fed da Filadélfia, Patrick Harker, defendeu que o juro básico nos EUA precisa atingir um nível restritivo e, depois disso, ser mantido por “algum tempo”.

Para Moya, Powell deve ressaltar que o BC norte-americano dependerá de dados para definir o futuro da política monetária. Mais especificamente, o mercado aguarda sinalizações sobre o movimento na reunião de setembro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), em meio às especulações entre uma nova de 75 pontos-base do juro e uma moderação do aperto monetário, para elevação de meio ponto porcentual.