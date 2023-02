Ouro fecha em alta, após Powell pressionar dólar e juros dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/02/2023 - 16:30 Compartilhe

O ouro fechou em alta nesta terça-feira, 7, impulsionado pela queda do dólar e dos juros dos Treasuries, que reagiram ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell. O banqueiro central reafirmou que os EUA estão nos estágios iniciais de desinflação e que 2023 deve ser um ano de quedas significativas de inflação.





Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega marcada para abril encerrou a sessão com ganho de 0,28%, a US$ 1.884,8 a onça-troy.

A entrevista de Powell fez com que, inicialmente, os mercados acionários ganhassem força, ao passo que ativos seguros, como o dólar e os juros dos Treasuries, enfraquecessem. “Estamos vendo desinflação no setor de bens. Espero ver desinflação no setor de serviços habitacionais”, destacou.

Para Powell, o maior desafio é concluir o processo de redução da inflação para 2% ao ano.





De acordo com a ANZ, a mensagem de Powell parece bastante equilibrada, com ele reiterando a mensagem de dependência de dados. “A reação inicial do mercado parecia estar recebendo um sinal ligeiramente “dovish” – aliviando-se talvez pelo fato de a mensagem não ser mais hawkish“, analisa.

