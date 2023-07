Ouro fecha em alta após inflação nos EUA derrubar dólar e juros dos Treasuries

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/07/2023 - 15:04 Compartilhe

O ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 12, após leitura do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos mostrar desaceleração da inflação acima do esperado e enfraquecer o dólar e os juros dos Treasuries.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em alta de 1,27%, a US$ 1.961,70 por onça-troy.

O CPI americano acelerou à taxa anual de 3,0% em junho, em ritmo mais lento que o aumento de 4,0% em maio e abaixo da mediana dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast.

“Como esperado, a leitura mais fraca do CPI dos EUA fez o ouro ganhar de volta algum do seu brilho”, comentou o TD Securities em relatório. Mesmo que o indicador não tenha mudado a projeção de uma alta de juros em julho, a inflação mais fraca deverá domar as preocupações dos mercados e fazer o metal amarelo se solidificar em uma faixa de preços mais alta, à medida que os mercados olham em direção a um relaxamento da política do Federal Reserve (Fed), avaliou o TD.

O analista da Oanda Craig Erlam ponderou que o movimento do ouro neste pregão não sugere necessariamente que acabou a correção nos preços da commodity observada desde maio. Ainda assim, ele considera um “grande passo na direção certa”. “Se os dados de inflação continuarem a melhorar, isso pode ser otimista para o ouro”, escreveu em relatório.

Os investidores também têm no radar o anúncio de que o Governo da Índia restringiu importações de algumas joias e artigos de ouro, passando a exigir uma licença para certos produtos.

